Президент Європарламенту зустрівся з українським віце-прем'єром

15:55, 08 січня 2009
Світ
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ЄП готовий надати спостерігачів

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ заявляє про готовність направити спостерігачів до Росії та України у будь-який момент.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі з віце-прем’єр-міністром України Григорієм НЕМИРЕЮ.

«Ми готові робити це навіть зараз. Ми чекаємо на результати зустрічі керівників «Газпрому» та «Нафтогазу», - сказав Президент Європарламенту.

У свою чергу, Г.НЕМИРЯ закликав Росію відновити поставки газу на експорт і запевнив, що Україна забезпечить його транзит до Європи.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія і досі не мають двостороннього контракту на постачання газу на 2009 рік. Крім того, невирішеним залишається питання транзиту російського газу до Європи, який було зупинено зранку 7 січня.

Україна та Росія принципово погодились залучити міжнародних експертів на компресорні станції для спостереження за тим, як відбувається транзит російського газу до Європи.

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