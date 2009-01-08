ХАМАС відкинув план мирного врегулювання в секторі Газа

ХАМАС відкинув єгипетську ініціативу щодо припинення вогню в Газі.

Як повідомляє ізраїльський сайт “Isra.com”, у заяві, опублікованій сьогодні лідерами ХАМАСу та інших палестинських угруповань, що базуються в Дамаску, сказано, що єгипетська ініціатива не є справедливою та чесною і за нею ховається єдине прагнення – зупинити дії палестинського опору. У заяві також наголошується, що ініціатива не враховує вимоги й умови ХАМАСу.

Заяву підписали керівники ХАМАСу, «Ісламського джихаду» і «Народного фронту звільнення Палестини».

Палестинські угруповання висловили рішучу незгоду з тим пунктом ініціативи, який пропонує створити міжнародний механізм для припинення доставки в Газу зброї та боєприпасів. На думку ХАМАСу та його соратників, цей механізм «піддає небезпеці майбутнє палестинського опору».