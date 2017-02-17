У Кремлі прокоментували заяву радника Путіна про "Штайнмаєра-співучасника нацистського путчу в Києві"
16:30, 17 лютого 2017Світ
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У Кремлі заявили, що не поділяють позицію радника російського президента Сергія Глазьєва, який назвав нового президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра "співучасником нацистського путчу в Києві".
Пєсков виправдався за слова Глазьєва / cont.ws
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
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«Жодним чином президент (Володимир Путін) не поділяє (цю думку). Ви знаєте, що президент привітав свого колегу, надіслав йому вітальну телеграму, доволі теплу. І в даному разі, безперечно, таке повідомлення в Twitter є нічим іншим, як висловленням особистого погляду, доволі суперечливого», - сказав Пєсков.
16 лютого Глазьєв написав у Twitter: «Парламент Німеччини обрав президентом співучасника нацистського путчу в Києві і сприяв легітимізації цього неофашистського режиму».
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