Конгрес США затвердив перемогу Обами на виборах

У четвер на спільному засіданні двох палат Конгресу США Барак Обама був офіційно затверджений переможцем президентських виборів у листопаді 2008 року, передає агентство France Presse.

Віце-президент Річард Чейні, виступаючи як голова Сенату, оголосив результати виборів, згідно з якими під час голосування 4 листопада Обама набрав 365 голосів вибірників, а його суперник від Республіканської партії Джон Маккейн - 173 голоси.

Ні Обама, ні Маккейн не були присутні на церемонії, яка має формальний характер і більше віддає дань традиції, зазначає агентство. Оскільки вибори в США проводяться за участю вибірників, згідно з 12-ю поправкою до Конституції США, після загального голосування ці особи повинні зібратися у себе в штатах і проголосувати за кандидатів у президенти та віце-президенти. Потім результаті голосування колегій вибірників штатів передаються до Конгресу.

Результати останніх виборів були внесені до офіційних протоколів Конгресу. Таким чином, 8 січня були завершені формальні процедури перед інавгурацією, яка намічена на 20 січня, уточнює Лента.ру.