США докладають всіх зусиль для захисту Європи - віце-президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пенс заявив у виступі на Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки.

"Сьогодні від імені президента Трампа я запевняю: США надійно підтримують НАТО і будуть непорушно виконувати свої зобов'язання у рамках цього трансатлантичного союзу. Ми були відданими, і якщо ви будете вірити в нас за часів президента Трампа, ми завжди будемо вірити у вас", - заявив Пенс.

Звертаючись до європейських політиків, американський віце-президент наголосив, що "ваша боротьба - це наша боротьба, ваш успіх - наш успіх".

Читайте такожВіце-президент США заговорив про відповідальність Росії за війну на Донбасі (відео)

"Ми разом крокуємо у майбутнє. Це обіцянка президента Трампа - ми будемо стояти разом з Європою сьогодні та щодня, тому що ми пов'язані разом спільними цінностями - свобода, демократія, справедливість та верховенство права", - Пенс.

За його словами, якщо хтось сумнівається у виконанні Сполученими Штатами зобов'язань перед Європою, то вони мають подивитися на "інвестиції у мир, безпеку та захист", які роблять США.

"Ми докладаємо всіх зусиль, аби жах війни ніколи не повернувся", - наголосив він.