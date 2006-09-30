Держдепартамент США заперечує причетність до подій у Грузії

Держдепартамент США відніс до "теорії змов" твердження про причетність США до дій Грузії в конфлікті з Росією і заявив, що цей конфлікт є "двостороннім питанням" між двома державами.

"Це - двостороннє питання між Росією і Грузією, і вони ухвалюватимуть рішення про те, до яких кроків вдаватимуться", - заявив офіційний представник держдепартаменту США Шон МАККОРМАК, наголосивши, що "хоч би які рішення прийняли сторони, це будуть їх власні рішення", передає Газета.ru.

При цьому Ш.МАККОРМАК закликав розглядати "події останніх декількох днів у правильному контексті" і нагадав, що США підтримують дружні відносини як з Росією, так і з Грузією.

Він повідомив також, що адміністрація Джорджа БУША підтримувала "дипломатичні контакти" у зв`язку з конфліктом з обома сторонами. Ш.МАККОРМАК відкинув також твердження про будь-яку причетність США до дій Грузії.