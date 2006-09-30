Суд у США відстрочив виконання вироку у справі Лазаренка

Суд Північного округу штату Каліфорнія під головуванням судді Мартіна ДЖЕНКІНСА відстрочив виконання вироку суду від 25 серпня 2006 року у справі екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомила сьогодні адвокат екс-прем’єра Марина ДОЛГОПОЛА, посилаючись на інформацію, отриману від американського адвоката П.ЛАЗАРЕНКА Дорона ВАЙНБЕРГА.

Зокрема, 29 вересня у США відбулося судове слухання, де було розглянуто низку клопотань захисників П.ЛАЗАРЕНКА.

Судом задоволено клопотання захисту про відстрочку виконання вироку від 25 серпня 2006 року у частині терміну покарання для П.ЛАЗАРЕНКА. Виконання вироку призупинене до апеляційного розгляду справи.

Суд ухвалив, що доки не буде розглянуто апеляцію, умови утримання П.ЛАЗАРЕНКА залишаться без змін, зазначила адвокат.

За клопотанням захисту П.ЛАЗАРЕНКА призупинено також виконання вироку суду від 25 серпня 2006 р. щодо конфіскації коштів. Суд ухвалив розглянути це питання окремо 3 листопада 2006 року, повідомила М.ДОЛГОПОЛА.

За її словами, ці позитивні для захисту П.ЛАЗАРЕНКА рішення суд виніс з урахуванням того, що, по-перше, П.ЛАЗАРЕНКОМ було виконано всі вимоги та умови, встановлені судом щодо його перебування та утримання до часу винесення вироку, а, по-друге, суд нині офіційно визнав, що є значні умови для того, що апеляція буде успішною.

Отже, заявила М.ДОЛГОПОЛА, захист П.ЛАЗАРЕНКА офіційно вступив в апеляційну фазу від 29.09.2006 року і до розгляду цієї справи у суді апеляційної інстанції вирок від 25.08.2006 року не набуває чинності.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня суд у США ухвалив вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, визначивши міру покарання - 9 років ув’язнення (108 місяців) і штраф у 10 мільйонів доларів за вимагання грошей і спробу їх відмивання.

Американська прокуратура вимагала засудити П.ЛАЗАРЕНКА до 18 років ув’язнення й примусити його виплатити 66 мільйонів доларів.

Після арешту в 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в`язниці США в очікуванні суду. В 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів.