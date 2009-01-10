Адміністрація Обами підтримає владу Пакистану

Адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ надаватиме всебічну підтримку владі Пакистану.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив майбутній віце-президент США Джозеф БАЙДЕН, який відвідав Пакистан з офіційним візитом.

У пакистанській столиці Дж.БАЙДЕН провів серію зустрічей з Президентом країни Асіфом ЗАРДАРІ, прем`єр-міністром Юсуфом Разою ГІЛАНИ, а також із представниками пакистанського командування.