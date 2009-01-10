Адміністрація Обами підтримає владу Пакистану
17:58, 10 січня 2009Світ
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Про це заявив майбутній віце-президент США
Адміністрація нового Президента США Барака ОБАМИ надаватиме всебічну підтримку владі Пакистану.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив майбутній віце-президент США Джозеф БАЙДЕН, який відвідав Пакистан з офіційним візитом.
У пакистанській столиці Дж.БАЙДЕН провів серію зустрічей з Президентом країни Асіфом ЗАРДАРІ, прем`єр-міністром Юсуфом Разою ГІЛАНИ, а також із представниками пакистанського командування.
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