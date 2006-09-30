США оголосили про перехоплення російських бомбардувальників

Об`єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (NORAD) повідомило про перехоплення російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які брали участь у навчаннях біля узбережжя Аляски і Канади 28 вересня.

Як зазначається в прес-релізі на офіційному сайті NORAD, американські і канадські військові змогли "виявити, перехопити і ідентифікувати деяку кількість" російських літаків.

У повітря було піднято шість американських і канадських винищувачів. У прес-релізі повідомляється, що американські F-15 перехопили Ту-95 біля західного узбережжя Аляски. Канадські винищувачі CF-18, підняті по тривозі, не брали участі в перехопленні.

NORAD зазначає, що російські бомбардувальники не порушували повітряних кордонів США і Канади. Винищувачі були підняті, оскільки Ту-95 опинилися в зоні контролю системи протиповітряної оборони.

Джерело в штабі дальньої авіації ВВС Росії повідомило агентство РІА Новости, що Ту-95 виконували політ не в рамках навчань, а в рамках підсумкової перевірки дальньої авіації. "Про цю перевірку були наперед повідомлено до всіх ЗМІ із зазначенням маршрутів польотів літаків дальньої авіації, кількістю літаків і завдань, які ставилися екіпажам".

Лента.ру