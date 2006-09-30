Грузія протестує проти маневрів російського ВМФ на Чорному морі

Міністерство закордонних справ Грузії висловило протест у зв`язку з майбутнім проведенням Росією навчань на Чорному морі. У заяві, поширеній грузинським зовнішньополітичним відомством, зокрема, зазначається, що проведення маневрів відбудеться в "особливій економічній зоні Грузії, в безпосередній близькості до територіального моря".

МЗС Грузії пояснює, що "проведення навчань обмежує функціонування грузинських морських портів (Батумі, Поті, Супса), що завдає істотної шкоди торговельно-економічним інтересам Грузії і прямо суперечить її праву прибережної держави здійснювати суверенні права і юрисдикцію щодо власної особливої економічної зони".

МЗС Грузії висловлює крайнє занепокоєння і заявляє, що "ця дія суперечить грузинському законодавству, встановленій міжнародній практиці і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права". "Можливі негативні наслідки цього заходу будуть покладені на Російську Федерацію", - наголошується в документі.

МЗС Грузії закликав російську сторону утриматися від будь-якої демонстрації морських, повітряних або сухопутних сил, яка може бути спрямована проти інтересів грузинської держави.

РосБізнесКонсалтинг