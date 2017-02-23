Кремль запропонував Заходу заплатити мільярди за відновлення зруйнованої путінськими "орлами" Сирії - FT

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Financial Times.

"Вони (Росія) прийшли, навели безлад, все зруйнували і тепер хочуть, щоб ми за все це платили", - сказав виданню європейський дипломат.

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За словами співрозмовників видання, минулого тижня заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов на зустрічі послів ЄС заявив, що питання відновлення Сирії стане головним у порядку денному.

На відновлення Сирії можуть піти десятки мільярдів доларів, і Богданов додав, що від Росії в цьому питанні "не слід чекати нічого", зазначили джерела видання.

Очікується, що це питання будуть обговорювати на переговорах між урядом Сирії та опозицією, які проходять під егідою ООН 23 лютого в Женеві.

Інші країни, швидше за все, відкинуть російську ініціативу, тому що вважають Росію відповідальною за руйнування великих міст, таких як Алеппо.

Нещодавно міністри закордонних справ Німеччини і Франції висловили сумнів щодо швидких позитивних результатів переговорів по врегулюванню сирійського конфлікту, які заплановані наступного тижня в Женеві.

Нагадаємо, високий переговорний комітет сирійської опозиції вважає за необхідне почати обговорення питання перехідного періоду на переговорах з сирійською владою в Женеві.