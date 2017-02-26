Брат Кім Чен Ина помер від сильного паралічу - МОЗ Малайзії

Брат лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Чон Нам помер від сильного паралічу, який імовірно був викликаний нервово-паралітичною речовиною. Такі висновки оприлюднили у МОЗ Малайзії після проведення повторної аутопсії тіла загиблого. Про це повідомило агентство Associated Press.

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При цьому зазначається, що малайзійська поліція оточила місце в терміналі аеропорту Куала-Лумпур, в якому був убитий Кім Чон Нам. Протягом двох годин там працювали офіцери в костюмах хімзахисту. Після проведених ними досліджень, поліція повідомила про відсутність небезпеки для пасажирів.

Як повідомляв УНІАН раніше, брат північнокорейського лідера помер в аеропорту Куала-Лумпура після того, як йому накинули на голову отруєну хустку. У вбивстві брали участь дві жінки. Одна відвернула увагу Кім Чон Нама, а інша позаду накинула хустку. Підозрюваних з паспортами Індонезії і В'єтнаму слідчі затримали відразу.

У поліції також повідомили про затримання 46-річного жителя Північної Кореї по імені Ри Чон Чхоль. Серед підозрюваних також північнокорейський дипломат і співробітник авіакомпанії з КНДР. Крім того, в розшук оголошені четверо чоловіків, яких підозрюють у причетності до цього вбивства, проте вони, ймовірно, вже покинули Малайзію.

Влада Малайзії не стверджує, що КНДР здійснила це вбивство, проте, за їх словами, за ним виразно стоять громадяни Північної Кореї.