У США автомобіль в'їхав у натовп людей

В американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана автомобіль в'їхав у натовп людей, які дивилися парад, в результаті чого травми отримали 12 осіб, пише NOLA.

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 25 лютого, ввечері в центрі міста під час святкового парадного ходу Krewe of Endymion.

"За попередніми даними, близько 12 осіб знаходяться в критичному стані", — сказала представник поліції Амбрия Вашингтон.

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Вона не виключила, що кількість постраждалих може збільшитися, так як розслідування триває.

Нагадаємо, на південному заході Німеччини в Гейдельберзі автомобіль врізався в натовп на центральній площі міста, троє людей отримали травми.

За даними поліції, чоловік, який перебував за кермом автомобіля, був озброєний ножем. Він намагався втекти з місця пригоди, але поліцейські відкрили вогонь. Чоловіка поранили і доставили в лікарню, його мотиви з'ясовуються.