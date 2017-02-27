Кандидат на пост голови ВМС США відмовився від посади
03:46, 27 лютого 2017Світ
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Номінований президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост голови ВМС країни Філіп Білден відмовився від посади.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомляє CNN, Білден в якості причини для відмови назвав інтереси у сфері бізнесу.
Білден є одним із засновників інвестиційної фірми HarbourVest Partners LLC, що управляє активами на суму понад 42 мільярди доларів.
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«Після ретельної перевірки я прийшов до висновку, що не зможу задовольнити вимоги Служби урядової етики без наслідків для фінансових інтересів моєї сім'ї», — заявив він.
Міністр оборони Джим Маттіс заявив, що представить Трампу нового кандидата в найближчі дні зазначивши, що розчарований рішенням Билдена.
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