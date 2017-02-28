ООН: За останні дні з іракського Мосула втекли близько 8 тисяч жителів

Згідно з оприлюдненим у вівторок, 28 лютого, повідомленням Офісу ООН з координації гуманітарних питань, з 19 лютого західну частину Мосула залишили близько восьми тисяч городян, як повідомляє DW.

Переважна більшість із них направляється в райони на південь від міста, зазначається в повідомленні. Нерідко втікачі "виснажені", а їхні організми "зневоднені", наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, іракська армія разом із союзними шиїтськими загонами та силами самооборони курдів розпочала 19 лютого наступ з метою звільнення західної частини Мосула від ісламістів "Ісламської держави".

Сили спецпризначення федеральної поліції Іраку вже взяли під контроль район Таяран у західній частині Мосула. Це - перший район, який іракським силовикам вдалось захопити від початку операції зі звільнення західного Мосула.