У Сомалі через посуху і загрозу голоду оголошено надзвичайний стан

Як повідомляє Deutsche Welle, уряд Сомалі покладає відповідальність за скрутну ситуацію значною мірою на ісламістів з угруповання "Аш-Шабаб", військовий конфлікт з яким блокує доступ гуманітарних організацій до цілих регіонів країни і призвів до втрати значних обсягів урожаю.

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Тим часом до столиці країни Могадишо вже прибули тисячі голодних селян із дітьми з ознаками сильного недоїдання.

Брак доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.

"Ми не можемо і не повинні чекати", - заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти, бізнесу та сомалійської діаспори із проханням допомогти "уникнути гуманітарної трагедії".

У 2011-2012 роках через голод в Сомалі загинуло близько 250 тис. населення.