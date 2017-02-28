У Сомалі через посуху і загрозу голоду оголошено надзвичайний стан
Президент Сомалі Мохамед Фармаджо у вівторок, 28 лютого, оголосив у країні надзвичайний стан через посуху і нестачу продовольства, від якої страждають 6,2 млн людей.
Як повідомляє Deutsche Welle, уряд Сомалі покладає відповідальність за скрутну ситуацію значною мірою на ісламістів з угруповання "Аш-Шабаб", військовий конфлікт з яким блокує доступ гуманітарних організацій до цілих регіонів країни і призвів до втрати значних обсягів урожаю.
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Тим часом до столиці країни Могадишо вже прибули тисячі голодних селян із дітьми з ознаками сильного недоїдання.
Брак доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.
"Ми не можемо і не повинні чекати", - заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної спільноти, бізнесу та сомалійської діаспори із проханням допомогти "уникнути гуманітарної трагедії".
У 2011-2012 роках через голод в Сомалі загинуло близько 250 тис. населення.