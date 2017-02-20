У Південному Судані близько мільйона жителів перебувають на межі голоду

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Близько мільйона жителів Південного Судану перебувають на межі голоду: з них, за даними ЮНІСЕФ, понад 250 тисяч дітей. Всього від недоїдання в Південному Судані страждає 40% населення країни, або 4,9 млн осіб.

ООН вперше за останні шість років оголошує про ситуацію масового голоду.

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Оголошення про голод в певній країні або регіоні може бути зроблено, якщо щонайменше 20% сімей страждають від сильного недоїдання і ніяк самостійно не можуть вирішити цю проблему, або якщо 30% населення страждають від гострого недоїдання, а від голоду вмирає як мінімум дві людини в день на кожні 10 тисяч населення.

Найбільш складна ситуація з продовольством створилася в провінції Вахда (Юніті) на півночі країни. Як підкреслюють представники Всесвітньої продовольчої програми ООН, незважаючи на зусилля гуманітарних організацій, продовольства, що постачається у Південний Судан, не вистачає для того, щоб допомогти всім голодуючим в найбільш постраждалих регіонах.

Економічна ситуація в Південному Судані, який з 2013 року перебуває в стані громадянської війни між владою, яка представляє народність дінка, на чолі з президентом Сальва Кііром і опозицією, погіршується протягом декількох років. В ході збройного конфлікту в регіоні загинули тисячі людей, ще понад двох мільйонів стали вимушеними переселенцями.

Південний Судан проголосив незалежність у 2011 році. У 1998 році, коли країна ще боролася за незалежність від Судану, від голоду на території сучасного Південного Судану померли, за різними даними, від 70-ти до декількох сотень тисяч жителів.

Колишній генсек ООН Пан Гі Мун раніше висловлював побоювання з приводу можливого геноциду в країні.