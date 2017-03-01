До Латвії прибули "Чорні яструби" США (фото, відео)

Опубліковано відео з вивантаженням військової техніки й солдатів підрозділу "Фенікс" 10-ї авіабригади армії США, передає Delfi.

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10-а авіаційна бригада 3-го авіаційного батальйону спільної підтримки "Phoenix" є першою авіаційною бригадою, яка прибула в Європу в рамках ротації з метою продемонструвати готовність США і НАТО підтримувати безпеку Європи. У звичайний час бригада базується в Форт Драмі, штат Нью-Йорк.

Раніше влада Словенії, яка є членом НАТО, пропонували направити 50 своїх військових в Латвію в рамках посилення Альянсом своєї присутності в країнах Балтії.