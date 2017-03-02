Міноборони РФ підняло за тривогою 3 тисячі військових на Кавказі і в окупованому Криму

Міноборони РФ в четвер у рамках раптової перевірки боєготовності підняло за тривогою близько 3 тисяч військових в окупованому Криму і на Північному Кавказі. Про це повідомили в прес-службі Південного військового округу (ЮВО) РФ, передає ТАСС.

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"Сьогодні, згідно з рішенням командувача військами Південного військового округу генерал-полковника Олександра Дворнікова з метою раптової перевірки бойової готовності було здійснено підйом по тривозі ряду з'єднань і військових частин округу, дислокованих в Карачаєво-Черкесії, Чеченській Республіці, Дагестані і Криму", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що до перевірки залучили близько 3 тисяч військовослужбовців і понад 1 тисячу одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3, бронетранспортери БТР-82А. Зараз ці з'єднання і військові частини зі штатним озброєнням здійснюють марші на полігони, дорогю вони відіб'ють напад умовного противника.