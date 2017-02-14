Вища ступінь боєготовності: РФ почала раптову перевірку Західного військового округу

"Сьогодні у відповідності з рішенням т.в.о. командувача військами Західного військового округу генерал-лейтенанта Віктора Астапова стартувала раптова перевірка з'єднань і військових частин округу", — повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу ЗВО РФ.

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За даними прес-служби, у вищі ступені бойової готовності приведено мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітно-ракетні бригади, бригади управління, підрозділи забезпечення, бригада армійської авіації, ленінградська військово-морська база, а також військові комісаріати Санкт-Петербурга, Псковської, Новгородської областей Росії і Карелії.