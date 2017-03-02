У Росії зростають протестні настрої, до списку незадоволених регіонів вперше внесли Крим - доповідь

Такі дані в новій доповіді наводять експерти Комітету громадянських ініціатив під керівництвом екс-міністра фінансів РФ Олексія Кудріна.

Найбільшою "пороховою бочкою" визнали Алтайський край (червоний, найвищий, рівень). Там виросли відразу три фактори напруженості – соціально-економічні, політичні ризики, а також протестна активність.

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"Дуже несприятлива соціально-економічна обстановка з'єднується з поганим політичним дизайном і підвищеною протестною активністю. З точки зору соціально-економічної оцінки регіон виглядає дуже слабо, там нестабільне керівництво і на виборах показана низька політична конкуренція", - йдеться в доповіді.

Ще в 13 регіонах ризики також існують, але вони трохи менше – об'єднують два з трьох факторів ризику.

"У трьох з них – Бурятії, Кіровській області та Севастополі (анексованому Росією) – нещодавно були замінені голови, а ще два – Іванівська і Саратовська області – фігурували як кандидати на заміну губернаторів у багатьох експертних оцінках. До регіонів ризику вперше віднесені окуповані Крим і Севастополь, за яким до думських виборів 2017 року не було повного набору оцінок", - зазначають експерти.

У список проблемних регіонів також віднесли Кемеровську, Омську, Самарську, Челябінську, Астраханську області, Краснодарський край, а також Москву.