Адміністрація Трампа запропонувала на посаду радника з питань РФ "тверезого критика" Путіна - ЗМІ

Як повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на офіційного представника Білого дому, рішення найняти Фіону Хілл, старшого наукового співробітника Інституту Брукінгса на одне з топових робочих місць уряду, що стосується відносин між Росією і США, швидше за все, продиктоване ситуацією в Конгресі, де республіканці і демократи висловили єдине занепокоєння можливими контактами адміністрації Трампа з російськими офіційними особами під час президентської кампанії.

Хілл має подвійне громадянство – США і Великобританії і є колишнім співробітником американської розвідки (з 2006 по 2009). Вона робила критичні зауваження щодо путінських автократичних тенденцій і прагнень РФ до "ослаблення президентства США".

"Шантаж і залякування є частиною його інструментів в торгівлі", – писала вона в колонці минулого літа, пояснюючи інтерес Путіна у втручанні в президентські вибори в США.

Читайте такожТрамп оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки

В 2013 році, говорячи про Путіна, вона попередила політиків, що не варто недооцінювати російського «стронгмена», з огляду на його стратегічну хитрість і вміння знаходити слабкі місця у супротивників, отримані під час роботи в КДБ.

Після виборів президента Дональда Трампа в листопаді, вона відкинула можливість драматичного зближення з Росією з огляду на властиві відмінності між Вашингтоном і Москвою.

Представник Республіканської партії в Сенаті повідомив виданню, що призначення Хілл заспокоїть республіканців, що насторожено ставляться до зв'язків Флінна із Росією.

Нагадаємо, Майкл Флінн, який займав посаду радника президента США з національної безпеки, 13 лютого пішов у відставку через те, що дезінформував оточення Трампа про свою розмову з послом Росії Сергієм Кисляком, з яким, як стало відомо ЗМІ, у грудні 2016 року обговорював санкції.

ЗМІ повідомляли, що Флінн, ще не будучи на державній посаді, обговорював американські санкції проти Росії, а також сфери можливого співробітництва з російським послом.