У Лаврова образилися на американські ЗМІ: заявляють, що їхні "фейки" краще за кремлівську пропаганду

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Те, що дозволяють собі писати американські, й не лише американські засоби масової інформації - це просто спроба, по-перше, тотальної дезінформації і своєї громадської думки, та й світової. Але, звичайно, основний упор робиться на власну, американську громадську думку», - сказала Захарова.

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Вона зазначила, що ЗМІ в США стали «великим братом» із роману Оруелла «1984».

«ЗМІ зробили крок далеко за межі й професійної етики, й своєї компетенції, які звинувачують і судять, просто фабрикуючи псевдоінформацію. Це страшно, тому що в цьому запалі, запалі внутрішньополітичної боротьби, в якому засоби масової інформації, зокрема США, стали справжнім учасником бойових дій. Вони підривають авторитет та довіру вже світового співтовариства до достовірності інформації, що публікується в ЗМІ. Це дуже страшна тенденція», - заявила Захарова.

На її думку, «постійне нагнітання страшної риторики щодо нібито нелегальних контактів російських дипломатів - це теж із серії абсолютної, тотальної дезінформації».

«Всі знають, що дипломати працюють, і їхня робота полягає в контактах. Не хочете написати, яку кількість контактів і з ким здійснюють, приміром, співробітники посольства США в Москві? Приміром, прес-служби посольства США в Москві», - зазначила вона.

Також Захарова прокоментувала повідомлення американських ЗМІ про контакти генпрокурора США Джеффа Сешнса з послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком.

«Як говорилося в одному вітчизняному творі, це якась ганьба. Те, що зараз відбувається в західних, зокрема американських ЗМІ, це просто, я вважаю, прояв медійного вандалізму», - сказала Захарова.

«Чесно кажучи, у мене лише одне питання: це дно, якого торкнулися західні медіа, чи в принципі є, куди пірнути? Я відкриваю сьогодні інтернет і бачу там публікацію CNN про те, що розвідспівтовариство Америки розглядає посла Кисляка як російського шпигуна і вербувальника», - додала вона.

Зазначимо, телеканал CNN із посиланням на діючих і колишніх представників американського уряду стверджує, що розвідка США розглядає Кисляка як одного з російських шпигунів. Подібне твердження телеканал зробив на тлі повідомлень в ЗМІ про розмови, що відбулися між Кисляком і Сешнсом, який нині є міністром юстиції США.

Раніше газета Washington Post повідомила, що Сешнс минулого року, будучи сенатором двічі спілкувався з Кисляком. Видання з посиланням на неназваних представників міністерства юстиції зазначало, що Сешнс не повідомив про це на слуханнях у конгресі США, коли його прямо запитали про те, чи контактував він із представниками РФ.

Телеканал CNN також нагадав про історію Майкла Флінна, який обіймав до середини лютого посаду радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки. Флінн визнав, що надав Білому дому неповну інформацію про контакти з Кисляком.