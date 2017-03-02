Суд виправдав екс-президента Єгипту Хосні Мубарака
Вищий апеляційний суд в Єгипті виправдав колишнього президента країни Хосні Мубарака у справі про вбивство демонстрантів під час масових акцій протесту проти його правління у 2011 році.
Слухання у справі тривали весь четвер. У результаті суддя прийшов до висновку, що колишній президент, спочатку засуджений до довічного ув'язнення, невинен в інкримінованих йому діяннях, передає Російська служба BBC.
Також суд відхилив клопотання родичів загиблих під час демонстрацій, які просили відновити слідство з цивільних позовів, які були подані ними.
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Мубарак останні кілька років перебував у військовому госпіталі у зв'язку з поганим станом здоров'я. Проте на нинішньому процесі він був присутній особисто - його доставили в суд на вертольоті.
Мубарак в 2012 році отримав довічний термін, так як суд визнав його відповідальним за розстріл мирних демонстрантів військовими в 2011 році. Однак колишній президент оскаржив вирок, і в 2014 році його скаргу задовольнили.
В результаті вирок був скасований, але це не влаштувало вже бік держобвинувачення. Прокуратура подала до вищого суду скаргу, яка розглядалася в четвер. Рішення суду її відхилити - остаточне і не підлягає оскарженню.