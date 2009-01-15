Український МЗС читає британську Times

У “газовій суперечці” Росія неправа більше, ніж Україна. Такий висновок робить Міністерство закордонних справ України, посилаючись на статті британській пресі.

За повідомленням, газета “Таймс” (від 15 січня) у статті ”Газова криза – вища школа Путіна із втрати друзів та відлякування сусідів” зазначає, що, те, як прем’єр РФ Володимир ПУТІН дає раду газовій суперечці, є безглуздям. В.ПУТІН знайшов найдієвіший шлях перетворення так званої зони впливу Росії в зону країн, що не довіряють або зневажають її, а також терміново шукають шляхи зменшення залежності від неї, пише видання і продовжує: “Якщо Росія умудрилася відштовхнути навіть Болгарію, її найзатятішого адвоката в ЄС – проте цього тижня жорсткого критика – то в неї дійсно проблеми”.

На думку видання, у цій суперечці Росія неправа більше, ніж Україна. У результаті держави, що вважали себе союзниками “Росії або ж принаймні шанованими покупцями, нині лютують. Хоча останні висловлювання прем’єр-міністрів Словаччини і Болгарії й не можна порівняти із жбурлянням черевика в президента БУША, враховуючи вірнопідданість, якої пан ПУТІН очікує від колишнього радянського блоку, вони наближаються до цього”, пише “Таймс”.

Як вважає видання, попереджаючи Україну, що „час подарунків вичерпано”, “Президент МЕДВЄДЄВ ілюструє помилку Росії. Ефективніше, ніж ЄС та НАТО, він нагадав Україні та всім іншим державам радянського блоку, чому їм потрібно шукати друзів на Заході, а не Сході”.

У статті „Путін розбудив нас – ми вразливі перед шантажем” газета пише, що наполягання Росії, що газ з’явиться, як тільки Україна його прокачає, є типовим прийомом КДБ. “Церемоніальне відкриття вентилів, які “Газпром” ніколи не повинен був закручувати, було не більш ніж пропагандистським прийомом. Щоб пропустити нікчемний струмок газу, що припинився за кілька годин, Україна повинна була б перекрити тепло своїм громадянам. Потік газу відновиться лише тоді, коли Володимир ПУТІН вирішить, що вже успішно “повішав усіх собак” на Україну. Він зробив те, чого не наважувався робити жоден радянський лідер – перетворити головну національну цінність на інструмент шантажу”, пише газета.

На думку журналістів видання, необхідно забути про „комерційну суперечку”, у що намагаються повірити в ЄС. Цей конфлікт є „холодною війною” Кремля проти мрії України належати до Заходу.