У НАТО заговорили про "гібридне стримування" Росії

У НАТО заявляють, що необхідно застосовувати «гібридне стримування» Росії. Про це заявив заступник командувача об’єднаними силами НАТО у Європі, британський генерал Адріан Бредшоу, говорячи про економічні санкції, пише ВВС.

Бредшоу закликав Альянс активізувати протидію кібератакам, пропаганді та політичній агітації з боку РФ.

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Крім того генерал заявив, що необхідно забезпечити російськомовне населення країн Балтії альтернативними російським ЗМІ джерелами інформації. При цьому ймовірність військового зіткнення Росії і НАТО генерал оцінює як низьку.

Нагадаємо, до Литви з Німеччини доставлено 20 бойових машин піхоти Marder, 6 танків Leopard 2 та інженерні машини Dachs.

Військова техніка механізованого батальйону НАТО прибула з Графенвера (Баварія) на залізничну станцію Шештокай, звідки буде перевезена до місця постійної дислокації, на військову базу в Рукле.