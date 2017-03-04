"Просто брехня": у Обами спростували звинувачення Трампа щодо прослуховувань його телефонів

21:07, 04 березня 2017
Світ
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Прес-секретар колишнього президента США Барака Обами спростував звинувачення нинішнього лідера країни Дональда Трампа в тому, що Обама прослуховував його у жовтні минулого року на кінцевому етапі президентської виборчої кампанії.

Дональд Трамп / REUTERS

"Ні президент Обама, ні будь-який інший чиновник Білого дому не замовляв стеження за будь-ким з громадян США. Будь-яке припущення про зворотне просто брехня", - заявив представник Обами Кевін Льюїс, повідомляє Reuters.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

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«Як низько пішов президент Обама, прослуховуючи мої телефони під час найсвятішого виборчого процесу. Це Ніксон/Вотергейт. Поганий (або хворий) хлопець!», – додав Трамп, порівнявши описувану ним ситуацію зі знаменитим Вотергейтським скандалом 1972-1974 років, що закінчився відставкою президента США Річарда Ніксона. 

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.

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Теги: #США#Трамп#Обама