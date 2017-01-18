ЄС зробив все для спасіння асоціації з Україною, зараз м’яч на полі нідерландців – Туск

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у середу в Страсбурзі, інформуючи депутатів Європейського парламенту про результати грудневого саміту ЄС.

Туск повідомив, що за результатами роботи саміту ЄС було ухвалено рішення, яке допоможе спростити ратифікацію Угоди про асоціацію в Нідерландах. «Це рішення відповідає на занепокоєння, які були висловлені нідерландцями минулого року. Зараз відповідальність лежить на Нідерландах», – пояснив президент Європейської Ради.

На його переконання, ратифікація документу важлива не тільки для України, але й для геополітичної позиції та надійності Європи. «Ми зробили, що могли, щоби допомогти врятувати Угоду про асоціацію, яка вже ратифікована 27 державами-членами та Європейським парламентом. Зараз м’яч на полі нідерландців», – наголосив Туск.

Читайте такожТуск: відповідальність за подальшу ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною зараз лежить на Нідерландах

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була призупинена через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Пропозиції Нідерландів оформлені у вигляді додатку до Угоди.

Єврорада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів. Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування. За змістом, у додатку прописані пояснення до Угоди про асоціацію.