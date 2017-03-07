Французькі республіканці не стали міняти кандидата в президенти Фійона перед виборами

Фійона підозрюють у тому, що він влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала. Сам Фійон і його дружина заперечують всі звинувачення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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У ході цього скандалу йому неодноразово радили зняти свою кандидатуру, проте він відмовлявся зробити це.

Голова сенату Франції і однопартієць Фійона Жерар Ларше заявив, що керівництво республіканців у результаті таємного голосування підтримали його, і тепер всі спроби зняти його з президентських перегонів повинні бути припинені.

Напередодні партійного голосування в телевізійному інтерв'ю Фійон сказав, що ніхто не змусить його відступити, особливо після того, як він переміг на праймеріз в листопаді.

Фійон говорив, що у партії не існує ніякого "плану Б". Крім того, Ален Жюпе, який потенційно міг зайняти його місце в президентській гонці, заздалегідь відмовився робити це.