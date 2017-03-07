Путін помилував росіянку, засуджену за sms про військову техніку перед вторгненням РФ у Грузію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента РФ.

«Керуючись принципами гуманності, постановляю помилувати Севастіді Оксану, 1970 року народження, засуджену 3 березня 2016 року Краснодарським крайовим судом, звільнивши її від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі», - йдеться в указі президента.

Документ набуває чинності через п'ять днів з дня його офіційного опублікування.

Громадянку Росії Оксану Севастіді засуджено до семи років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування послужили кілька sms-повідомлень, які вона відправила в 2008 році, незадовго до війни з Грузією.

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Про кримінальну справу Севастіді розповів адвокат Іван Павлов, який захищає засуджену.

Краснодарський крайовий суд виніс їй вирок ще в березні 2016 року, але досі про це не повідомлялося.

Журналісти при пошуку за прізвищем Севастіді виявили в базі даних суду картку справи, при цьому в самій картці імені засудженої немає.

Справу було розглянуто 3 березня 2016 року суддею Володимиром Кобзевим.

Адвокат Павлов добивається звільнення Севастіді. Він зазначив, що у вироку докладно описано події, які передували війні з Грузією — зокрема, вказані номери військових частин і види техніки, яку перевозили залізницею.

«З погляду інформаційної значущості відомостей її смс, якщо порівняти з вироком, — як крапля і море», — сказав Павлов.