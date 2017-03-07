В Австралії з'явилися світлофори з жіночими іконками пішоходів (фото)

Про це повідомляє Telegraph.

Як повідомляється, 10 світлофорів з жіночими іконками пішоходів з'явилися в місті за день до святкування Міжнародного жіночого дня.

«Ідея полягає в тому, щоб встановити світлофори з жіночим і чоловічим представництвами, щоб допомогти зменшити несвідоме упередження», - заявив один з виконавчих директорів фірм, що проводили заміну, Мартін Летс.

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Фійона Річардсон, австралійський міністр у справах жінок, підтримала рух, заявивши, що це привабить більше жінок у суспільний простір.