ЗМІ: Названа причина смерті Джорджа Майкла, розслідування припиняється

Про це повідомляє Sky News з посиланням на старшого коронера Даррена Солтера.

Як розповів Солтер, співак помер через «дилатаційну кардіоміопатію з міокардитом і ожирінням печінки». Дилатаційна кардіоміопатія — поразка м'яза серця, міокардит — запалення м'язової оболонки серця (міокарда).

Старший коронер додав, що розслідування припиняється, і необхідності в додаткових дослідженнях немає.

Майкл помер у віці 53 років 25 грудня 2016 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що Майкл залишив невиданих матеріалів більш ніж на три альбоми.