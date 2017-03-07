ЗМІ: Названа причина смерті Джорджа Майкла, розслідування припиняється

17:10, 07 березня 2017
Світ
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Смерть британського музиканта Джорджа Майкла настала в результаті природних причин.

REUTERS

Про це повідомляє Sky News з посиланням на старшого коронера Даррена Солтера.

Як розповів Солтер, співак помер через «дилатаційну кардіоміопатію з міокардитом і ожирінням печінки». Дилатаційна кардіоміопатія — поразка м'яза серця, міокардит — запалення м'язової оболонки серця (міокарда).

Старший коронер додав, що розслідування припиняється, і необхідності в додаткових дослідженнях немає.

Майкл помер у віці 53 років 25 грудня 2016 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що Майкл залишив невиданих матеріалів більш ніж на три альбоми.

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