ЗМІ: Названа причина смерті Джорджа Майкла, розслідування припиняється
17:10, 07 березня 2017Світ
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Смерть британського музиканта Джорджа Майкла настала в результаті природних причин.
Джордж Майкл / REUTERS
Про це повідомляє Sky News з посиланням на старшого коронера Даррена Солтера.
Як розповів Солтер, співак помер через «дилатаційну кардіоміопатію з міокардитом і ожирінням печінки». Дилатаційна кардіоміопатія — поразка м'яза серця, міокардит — запалення м'язової оболонки серця (міокарда).
Старший коронер додав, що розслідування припиняється, і необхідності в додаткових дослідженнях немає.
Майкл помер у віці 53 років 25 грудня 2016 року.
Раніше ЗМІ повідомили, що Майкл залишив невиданих матеріалів більш ніж на три альбоми.
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