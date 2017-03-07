Палата Лордів британського парламенту внесла нову поправку в законопроект про Brexit

Як пише Бі-Бі-Сі, в ході обговорення законопроекту про Brexit, вже підтриманого палатою громад, 366 членів палати лордів проголосували за поправку, яка передбачає, що уряд має отримати схвалення парламенту на підсумкову угоду з ЄС або дозвіл вийти з союзу без домовленості з Брюсселем.

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Це вже друга поразка прем'єр-міністра Терези Мей і її планів щодо виходу з Євросоюзу за тиждень. Вона закликала лордів прийняти документ без поправок.

2 березня Палата Лордів зажадала, щоб уряд країни гарантував громадянам Євросоюзу право залишитися у Великобританії.

Тепер законопроект про Brexit знову відправиться на розгляд до палати громад, яка, втім, може відмовитися вносити в нього ці поправки.

Тереза Мей раніше пообіцяла запустити процес виходу з Євросоюзу до кінця березня.

Як очікується, уряд спробує в палаті громад, куди повертається законопроект, захистити свій варіант і обійтися без внесення поправок.

Раніше УНІАН повідомляв, що Палата громад британського парламенту прийняла в третьому, остаточному читанні акт, що схвалює приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу країни з Євросоюзу.