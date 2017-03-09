У ЦРУ заявили, що публікації Wikileaks допомагають ворогам США

"Американська громадськість повинна бути сильно стривожена будь-якими витоками Wikileaks, які націлені на те, щоб завдати шкоди здатності розвідслужб захищати США проти терористів та інших ворогів", - заявила офіційний представник ЦРУ Хезер Фріц Хорніак, передає Русская служба ВВС.

Вона не стала підтверджувати або спростовувати достовірність відданих оприлюднення документів.

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Як відомо, у вівторок сайт Wikileaks виклав тисячі документів, в яких, зокрема, йде мова про віруси для комп'ютерів і смартфонів, а також про програмне забезпечення, яке перетворює "розумні" телевізори в прослуховуючі пристрої.

ФБР і ЦРУ почали спільне кримінальне розслідування за фактом витоку секретної інформації, за якою, за даними американських ЗМІ, може стояти перебіжчик або діючий шпигун.

Згідно цього масиву документів, в арсеналі кіберзброї, нібито наявній у Центрального розвідувального управління США, є віруси, які можуть заразити гаджети з операційними системами Windows, Android, iOS, OSX і Linux, а також інтернет-роутери.

"Такі витоки не лише ставлять під загрозу особовий склад та операції, що проводяться спецслужбами США, але і забезпечують наших супротивників інструментами та інформацією, здатної заподіяти нам шкоду", - сказала Хорніак.

Вона також зазначила, що дії ЦРУ не спрямовані проти американських громадян. За законом, Центральне розвідувальне управління не має права проводити спецоперації відносно громадян США - як всередині країни, так і за кордоном.

Зазначається, що вся ця інформація вже безконтрольно циркулювала в колах хакерів, які раніше працювали на американський уряд, а також нині діючих підрядників.

У той же час, багато експертів вважають матеріали, опубліковані Wikileaks, справжніми.