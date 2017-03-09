У США почалося федеральне розслідування після публікації WikiLeaks - ЗМІ

Про це виданню CNN повідомили кілька американських чиновників, передає republic.

Телеканал уточнює, що спільну перевірку проводять Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) і Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Спецслужби повинні з'ясувати, яким конкретно чином дані потрапили до WikiLeaks – безпосередньо від співробітника відомства або через контрактника, що працює на ЦРУ.

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Опублікована інформація «здебільшого» справжня, але не можна з упевненістю говорити, що деякі з документів не були змінені, зазначили чиновники.

Джерела також підкреслили, що «одна з найбільших турбот» федерального уряду – можливе оприлюднення WikiLeaks «небезпечного» комп'ютерного коду, за допомогою якого проводяться операції (кіберрозвідки), так як їм можуть скористатися інші хакери і влаштувати «хаос за кордоном». Тим не менш зібрані спецслужбою дані проти «зарубіжних цілей» легальні, додали співрозмовники CNN.

За інформацією Reuters, у спецслужбах вважають контрактників найбільш ймовірними винуватцями витоку.

Як повідомляв УНІАН, на сайті WikiLeaks 7 березня опублікував тисячі документів, які нібито взяті з Центру кібер-розвідки ЦРУ і відкривають подробиці інструментарію американського кібершпіонажу.

У разі, якщо документи справжні, вони можуть підірвати впевненість споживачів щодо безпеки своїх комп'ютерів, мобільних пристроїв і навіть смарт-телевізорів.