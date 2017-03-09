У Білому домі відреагували на публікації Wikileaks про хакерів ЦРУ
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп "надзвичайно стурбований" закидами на адресу американської розвідки, якщо вони виявляться правдивими.
Ідеться про оприлюднені нещодавно інтернет-платформою Wikileaks документи, у яких описані масштабні програми Центрального розвідувального управління (ЦРУ) щодо кібершпигунства. Про це в середу, 8 березня, заявив речник Білого дому Шон Спайсер, як повідомляє DW.
"Будь-хто, хто спричиняє витік секретної інформації, відповість за найвищим ступенем закону. Ми переслідуватимемо тих, хто розголошує засекречені дані. Ми каратимемо їх у повній відповідності до закону", - наводить агенція Reuters його слова.
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Водночас представники розвідки і правоохоронних органів США розповіли інформагентству, що знали про витік документів ЦРУ, які оприлюднила Wikileaks, з кінця минулого року. На їхню думку, найбільш вірогідним джерелом витоку стали підрядники управління.
Федеральна прокуратура Німеччини, свою чергою, заявила, що перевірить дані Wikileaks щодо начебто розташованого у Франкфурті-на-Майні секретного центру хакерів ЦРУ. У заяві відомства зазначається, що перевірка є стандартною процедурою. "Якщо виявиться, що є початкова підозра щодо конкретного злочину, скоєного певною особою, може бути відкрите попереднє розслідування", - заявили у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, Wikileaks оприлюднила дані про те, із центру в німецькому Франкфурті-на-Майні начебто велися численні хакерські атаки по цілях у Європі, Китаї та на Близькому Сході. За даними платформи, шкідливі програми розроблялися в офісі генерального консульства США у Німеччині, яке є найбільшим у світі.