У Білому домі відреагували на публікації Wikileaks про хакерів ЦРУ

Ідеться про оприлюднені нещодавно інтернет-платформою Wikileaks документи, у яких описані масштабні програми Центрального розвідувального управління (ЦРУ) щодо кібершпигунства. Про це в середу, 8 березня, заявив речник Білого дому Шон Спайсер, як повідомляє DW.

"Будь-хто, хто спричиняє витік секретної інформації, відповість за найвищим ступенем закону. Ми переслідуватимемо тих, хто розголошує засекречені дані. Ми каратимемо їх у повній відповідності до закону", - наводить агенція Reuters його слова.

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Водночас представники розвідки і правоохоронних органів США розповіли інформагентству, що знали про витік документів ЦРУ, які оприлюднила Wikileaks, з кінця минулого року. На їхню думку, найбільш вірогідним джерелом витоку стали підрядники управління.

Федеральна прокуратура Німеччини, свою чергою, заявила, що перевірить дані Wikileaks щодо начебто розташованого у Франкфурті-на-Майні секретного центру хакерів ЦРУ. У заяві відомства зазначається, що перевірка є стандартною процедурою. "Якщо виявиться, що є початкова підозра щодо конкретного злочину, скоєного певною особою, може бути відкрите попереднє розслідування", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, Wikileaks оприлюднила дані про те, із центру в німецькому Франкфурті-на-Майні начебто велися численні хакерські атаки по цілях у Європі, Китаї та на Близькому Сході. За даними платформи, шкідливі програми розроблялися в офісі генерального консульства США у Німеччині, яке є найбільшим у світі.