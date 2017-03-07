WikiLeaks публікував документи про технологію кібершпіонажу ЦРУ - ЗМІ

Документи відкривають подробиці інструментарію американського кібершпіонажу, повідомляє The Associated Press, зазначивши, що в ЦРУ відмовились коментувати цю інформацію.

Видання повідомляє, що наразі незрозуміло, яким чином WikiLeaks отримав понад 8 700 документів та файлів.

При цьому зазначається, що в разі, якщо документи справжні, вони можуть підірвати впевненість споживачів щодо безпеки своїх комп'ютерів, мобільних пристроїв та навіть смарт-телевізорів. Адже у документах охоплено безліч технічних питань, в тому числі, йдеться про дискусію про те, як "розумні" телевізори перетворити на імпровізовані прилади для спостереження.

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Сам сайт WikiLeaks повідомляє, що документи були вилучені з "ізольованої мережі, що має високий рівень безпеки та розташована всередині центру ЦРУ з кібер-розвідки в Ленглі, штат Вірджинія.

У дані нібито включено інформацію про зусилля агентства, які мають на меті "підрив" американських програмних продуктів та смартфонів, включаючи iPhone від Apple, Android від Google та Microsoft Windows.