Катастрофа вертольота у Стамбулі: МЗС РФ підтвердило загибель чотирьох росіян

"Туреччина - п'ять осіб, включаючи чотирьох росіян загинули дві, людини поранені в результаті падіння вертольота в Стамбулі", - йдеться в повідомленні ДСКЦ в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Стамбулі розбився вертоліт, п'ятеро людей загинули при падінні.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами.