Катастрофа вертольота у Стамбулі: МЗС РФ підтвердило загибель чотирьох росіян
13:06, 10 березня 2017Світ
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Четверо росіян загинули в результаті падіння вертольота в Стамбулі, повідомляє Ситуаційно-кризовий центр (ДСКЦ) МЗС РФ.
У центрі Стамбула впав вертоліт / Скріншот
"Туреччина - п'ять осіб, включаючи чотирьох росіян загинули дві, людини поранені в результаті падіння вертольота в Стамбулі", - йдеться в повідомленні ДСКЦ в Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Стамбулі розбився вертоліт, п'ятеро людей загинули при падінні.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, на борту перебувало семеро людей, включаючи двох пілотів, чотирьох іноземців та одного турецького громадянина. Зазначається, що четверо загиблих були росіянами.
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