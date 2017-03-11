Вибухи в центрі Дамаска забрали життя понад 40 людей (фото)

Щонайменше 44 особи загинули внаслідок двох вибухів у центрі сирійської столиці Дамаска, ще десятки поранені.

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Як передає Deutsche Welle, про це повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини.

За даними центру, вибухівку було розміщено на узбіччі дороги. Перший вибух пролунав після того, як поруч проїхав автобус. Другий вибух спричинив терорист-смертник, який висадив себе в повітря в районі, де сконцентровано чимало шиїтських мавзолеїв, які приваблюють паломників з усього світу.

На думку правозахисників, мішенями обох вибухів могли бути автобуси з Ірану, пасажири яких мали на меті відвідати шиїтську святиню.