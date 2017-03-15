У США розпочався суд над російським хакером за створення шпигунської програми

Як повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на Мін'юст США, Вартанян, який виступав в мережі під ніком Kolypto, був екстрадований з Норвегії в США ще в грудні 2016 року.

За даними звинувачення, Вартанян брав участь у розробці та удосконаленні комп'ютерної програми "Цитадель", в результаті використання якої був нанесений серйозний фінансовий збиток низці компаній.

За даними слідства, програмою виявилися заражені 11 млн комп'ютерів по всьому світу, сума сукупного збитку оцінюється в 500 млн доларів.

Читайте такожУ США українського хакера засудили до 41 місяця тюремного ув'язнення

Інший росіянин Дмитро Білоросів, відомий під ніком Rainerfox, у вересні минулого року був засуджений до 4,5 років в'язниці після того, як суд визнав його провину у справі про розробку програми "Цитадель".

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що російські хакери здійснюють нову хвилю кібератаки на американські прогресивні групи, намагаючись знайти в їх електронних скриньках неоднозначні листи, якими потім шантажують ці організації.