Китай оновив програму національної оборони

Китайський уряд оприлюднив 20 січня доповідь, в якій визначено перспективи розвитку національної оборони, а також цілі, стратегія і плановані витрати в цій сфері, повідомляє DefPro. Доповідь ґрунтується на аналогічному документі 2006 року, і складена з урахуванням змін обстановки в світі. У доповіді, зокрема, йдеться про наміри Пекіна провести модернізацію Народно-визвольної армії до 2020 року.

Основний наголос уряд планує зробити на інформатизацію і механізацію силових структур держави. Китайські фахівці повинні налагодити розробку і виробництво нового високотехнологічного озброєння і військової техніки на користь армії, а навчання військових фахівців планується здійснювати з урахуванням умов інформаційного протиборства в світі. Крім цього, в китайській армії повинна бути створена нова, сучасніша система тилового забезпечення.

У документі, як повідомляє видання, також зазначено, що Китай дотримуватиметься стратегії "активної оборони", яка, проте, матиме суто оборонний характер. Зокрема, Пекін не планує практику так званих превентивних ударів, не використовуватиме першим ядерну зброю, а також не буде вплутуватися в ядерну гонку озброєнь з іншими країнами.

Військові видатки Китаю в найближчі роки збільшуватимуться, хоча конкретних цифр автори доповіді не називають.

Головна загроза для національної безпеки, як бачить це уряду Китаю, походить від збройних формувань так званих сепаратистських регіонів, до яких Пекін відносить Тайвань, Тібет і Синьцзян. У доповіді, втім, наголошується, що останнім часом у відносинах з Тайванем Китаю вдалося досягти позитивних зрушень.

2008 року Китай витратив на оборонні потреби близько 61 мільярда доларів, що на 17,6 відсотків більше, ніж в 2007-го. Проте, як зауважують автори доповіді, видатки інших наддержав на утримання своїх армій істотно вищі. Зокрема, китайський оборонний бюджет становить приблизно 7,5 відсотка американського і 62,4 - британського.

Лента.ру