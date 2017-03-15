У Дамаску в палаці правосуддя підірвався смертник: 25 загиблих (фото, відео)

17:17, 15 березня 2017
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Смертник здійснив вибух в палаці правосуддя в Дамаску. Жертвами вибуху стали щонайменше 25 людей.

twitter.com/worldonalert

Як розповів представник прокуратури, смертник хотів пройти в будівлю, його зупинила поліція, але він все одно зумів вбігти всередину. У цей час у приміщенні було багато людей, передає Російська служба ВВС.

Палац правосуддя - будівля суду в центрі Дамаска поруч зі Старим містом.

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Вибух стався в шосту річницю початку масових виступів проти президента країни Башара Асада.

Це другий великий напад у столиці Сирії за останні п'ять днів. У суботу кілька шиїтських паломників загинули в результаті подвійного вибуху.

Раніше повідомлялося, що в Сирії смертники підірвали себе біля офісу сил безпеки, загинули десятки людей.

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Теги: #Сирія#теракт#Дамаск#смертник