У Великобританії назвали дату виходу з ЄС

Британський міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив в ефірі телерадіомовної корпорації ВВС, що Великобританія покине Євросоюз у березні 2019 року, передає ТАСС.

"Це відбудеться у березні 2019 року", - сказав він, відповідаючи на питання ведучого, коли Великобританія вийде з ЄС.

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"Рішення вийти з ЄС було прийнято британським народом на референдумі в червні минулого року. І це має статися", - зазначив Девіс, підкресливши, що британський парламент не має права накласти вето і уряд має намір здійснити Brexit на "максимально, наскільки це можливо, вигідних умовах".

Британський міністр відкинув твердження, що в уряду немає "плану на випадок непередбачених обставин" при веденні переговорів. Він також закликав парламент підтримати в понеділок законопроект (білль) про Brexit. "Ми збираємося зробити це (прийняти білль). Будь ласка, не зв'язуйте руки прем'єр-міністра в цьому процесі", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Brexit Великобританії обійдеться в 50-60 мільярдів євро, які Лондон повинен буде виплатити Євросоюзу за раніше укладеними угодами. Як зазначили високопоставлені джерела в ЄС, питання про виплату Лондоном десятків мільярдів євро буде одним з перших на порядку переговорів з урядом Терези Мей після початку процесу виходу країни з Євросоюзу, яке заплановане на березень 2017 року. Ця сума включає в себе багаторічні зобов'язання Великобританії.