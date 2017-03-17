Болгарія відкликала свого посла в Туреччині
У Болгарії вважають, що Туреччина втручається у внутрішні справи держави.
Міністерство закордонних справ Болгарії відкликало свого посла в Туреччині для проведення консультацій, пише DT.ua з посиланням на Sofia Globe.
В офіційній заяві МЗС Болгарії не вказується причина такого рішення. Однак, це відбулося на тлі заяв про втручання Туреччини в дострокові парламентські вибори в Болгарії, які мають відбутися 26 березня.
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Болгарія розкритикувала пряму агітацію турецького посла за протурецьку партію.
Раніше турецький посол закликав 60 тисяч етнічних турків голосувати на майбутніх парламентських виборах в Болгарії за політичну силу, яка симпатизує політиці Анкари.
Нагадаємо, турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш заявив, що Туреччина змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі дипломатичного конфлікту.