Болгарія відкликала свого посла в Туреччині

Міністерство закордонних справ Болгарії відкликало свого посла в Туреччині для проведення консультацій, пише DT.ua з посиланням на Sofia Globe.

В офіційній заяві МЗС Болгарії не вказується причина такого рішення. Однак, це відбулося на тлі заяв про втручання Туреччини в дострокові парламентські вибори в Болгарії, які мають відбутися 26 березня.

Читайте такожТуреччина погрожує розірвати угоду з ЄС про мігрантів - ЗМІ

Болгарія розкритикувала пряму агітацію турецького посла за протурецьку партію.

Раніше турецький посол закликав 60 тисяч етнічних турків голосувати на майбутніх парламентських виборах в Болгарії за політичну силу, яка симпатизує політиці Анкари.

Нагадаємо, турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш заявив, що Туреччина змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі дипломатичного конфлікту.