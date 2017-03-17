США заперечили причетність до авіаудару по мечеті у Сирії, що забрав життя 40 людей
У США повідомили, що їхні винищувачі убили "кількох терористів", але не наносили удари по мечетям.
Американські військові розповіли про авіаудари проти бойовиків "Аль-Каїди" на півночі Сирії та плани провести розслідування атаки на мечеть у селищі Аль-Цзина, під час якої було вбито понад 40 осіб, передає Європейська правда.
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Американський чиновник підтвердив, що літаки США здійснили авіаудари на кордоні провінцій Ідліб і Алеппо, але стверджує, що було завдано авіаудари по будівлі, де проходила зустріч бойовиків "Аль-Каїди". Внаслідок цього, за його словами, загинули "кілька терористів".
Він повідомив, що авіаудари знищили половину будівлі, в якій знаходилися члени "Аль-Каїди".
Крім того, за словами чиновника, дана будівля не була мечеттю та не використовувалася як мечеть.
Він також додав, що в цьому районі була мечеть, але останні супутникові знімки показують, що ця будівля ще стоїть.
Як повідомляв УНІАН, щонайменше 42 людини загинули і ще декілька десятків отримали поранення в результаті авіанальоту на мечеть, розташовану в поселенні на захід від Алеппо. Більшість убитих були цивільними особами. Територію, що піддалася бомбардуванню, контролюють сирійські повстанці. Чиї саме військово-повітряні сили завдали удару, досі невідомо. У цьому регіоні здійснюють бойові вильоти сирійські та російські винищувачі.