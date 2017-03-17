США допускають можливість військових дій проти КНДР - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість військових дій проти КНДР у разі провокації, передає СNN.

Також він зазначив, що політика "стратегічного терпіння" Вашингтона закінчилася.

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"Безумовно, ми не хочемо, щоб ситуація дійшла до військового конфлікту... але очевидно, якщо Північна Корея вчинить дії, які будуть загрожувати південнокорейським або нашим власним військовим, то вона отримає адекватну відповідь", - підкреслив Тіллерсон.

“Якщо загроза від програми озброєнь зросте до рівня, який, на нашу думку, потребуватиме дій, то така можливість розглядається", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Вашингтон відхилив пропозицію Китаю про припинення спільних військових навчань США і Південної Кореї в обмін на припинення Пхеньяном запусків балістичних ракет і ядерних випробувань.