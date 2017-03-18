У Канаді над торговим центром зіштовхнулися два літаки: є жертва

Як повідомляє «Бі-бі-сі», ще троє в результаті інциденту були поранені. Загинув пілот одного з літаків. Поранено пілота другого і двоє перехожих. Як повідомляється, після зіткнення один літак врізався в дах торгового центру, а другий впав на парковку.

Свідки розповідають, що після зіткнення більшу частину території навколо центру засипало палаючими уламками.

Пасажирів у літаках не було.

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Повідомляється, що обидва літаки належали авіаційній академії, що знаходиться неподалік. Причина авіакатастрофи не ясна.

Телеканал TVA випустив в ефір фрагмент запису розмови диспетчера і одного з пілотів, з якого випливає, що диспетчер попереджав його про те, що знаходиться поблизу іншого літака.

Обидва повітряних судна прямували в аеропорт Сент-Юбер, де базується авіаційна академія.