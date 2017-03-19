В Лондоні у справі про хакерські атаки на банки затримали двох росіян

Детективи, що розслідують відмивання грошей, отриманих від шкідливих атак у Великобританії, пред'явили звинувачення двом громадянам Росії. Росіян звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей. Про це повідомляє місцева поліція.

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Чоловіки були затримані співробітниками відділу боротьби з кіберзлочинністю в п'ятницю, 17 березня. Їх підозрюють у змові з метою крадіжки у британських клірингових банків понад 2 мільйонів фунтів стерлінгів. Повідомляється, що для крадіжки чоловіки намагалися використовувати шкідливі комп'ютерні програми. Звинувачення пред'явили в суботу, 18 березня.