Ле Пен і Макрон отримають по 26 % у першому турі виборів президента Франції – опитування
08:21, 20 березня 2017Світ
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Кандидат в президенти Франції, центрист Еммануель Макрон і лідерка ультраправих Марін Ле Пен, згідно з опитуванням «Kantar Sofres-Onepoint», у першому турі президентських виборів у Франції отримають по 26 відсотків голосів.
Еммануель Макрон / REUTERS
Як передає Reuters, консерватор Франсуа Фійон, за даними опитування, займає третє місце з показником у 17 відсотків.
Далі в опитуванні йде соціаліст Бенуа Амон і лівий кандидат Жан-Люк Меланшон з 12 відсотками.
Вибори президента Франції пройдуть у два тура – 23 квітня і 7 травня.
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Як повідомляв УНІАН, чинний президент Франції заявив, що не буде балотуватися на другий термін, розуміючи, що його висунення "може поставити під загрозу єдність лівих сил".
Усього у виборах президента Франції візьмуть участь 11 кандидатів.
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