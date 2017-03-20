Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає допустити спостерігачів НАТО на російсько-білоруські навчання "Захід-2017". Про це він сказав під час наради в Мінську, йдеться у повідомленні його прес-служби.

Одночасно глава Білорусі наголосив, що майбутні навчання необхідно провести максимально прозоро. "Я вимагаю від вас, щоб цей захід на території нашої країни був прозорим й всі заходи були доступні не тільки для наших друзів з ОДКБ, ЄАЕС, СНД, але й для представників Північноатлантичного блоку - НАТО", - заявив Лукашенко.

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Також він запевняє, що навчання мають виключно оборонний характер: нібито ні Білорусь, ні Російська Федерація на цьому напрямку не збираються провокувати когось або наступати. "У жодному разі. Ми на всяк випадок готуємося забезпечити свою безпеку у будь-якій ситуації", - запевнив президент Білорусі.

Раніше Лукашенко зробив несподівану заяву: заговорив про війну в "братній Україні". "Нам незалежність дуже дешево дісталася: всі народи воювали, сьогодні воює наша братська Україна. Нам не можна допустити того, щоб воювати. Ми народ миролюбний", - зазначив він.